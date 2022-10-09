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Каждая хозяйка часто задумывается о том, как вкусно и полезно накормить свою семью и гостей. Стейки форели, приготовленные в духовке, станут отличным вариантом не только для семейного ужина, но и для праздничного стола. Секрет удачно приготовленного блюда заключается в правильно подобранном соусе для маринада и специях. Существует множество рецептов рыбного деликатеса. Ниже можно ознакомиться с наиболее популярными из них.

Форель, запеченная в духовке, отличается оригинальным вкусом. Готовое блюдо порадует сочностью, нежностью и приятным ароматом. Добавление лимонного сока облагораживает рыбу, придавая ей небольшую кислинку, а укроп дарит просто божественный аромат. Дополнить стейки можно овощным гарниром либо отварной цветной капустой, картофельным пюре.

Как приготовить форель в духовке стейками

Чтобы вкусно приготовить стейки форели в духовке, следует брать для запекания только свежую рыбу. Такой продукт не пересушивается во время приготовления. Блюдо не должно запекаться дольше 25-30 минут. Наиболее сочным получается филе, приготовленное в фольге. Вкус форели очень яркий, поэтому нет необходимости добавлять большое количество приправ.

Совет! Замороженные стейки важно правильно размораживать. Оттаивать рыбу нужно в холодильной камере.

Как замариновать стейки форели для духовки

Предварительно замариновав стейки форели для духовки, можно сократить время приготовления блюда, придать рыбному филе приятный аромат, улучшить его вкус. Чтобы форель хорошо пропиталась, необходимо сделать с двух сторон рыбы поперечные надрезы. Маринад нужно нанести на стейки и оставить их на 25-30 минут. Только после этого можно переходить к запеканию.

Маринад для стейков форели в духовке

Существует множество маринадов, которые идеально подойдут для стейков форели в духовке.

Однако если есть желание удивить гостей или членов своей семьи изумительным, нежным и сочным филе, запеченным в духовке, стоит использовать:

Медово-соевый маринад, в составе которого содержится 2 ст.л. меда, 50 мл соевого соуса, 2 ст.л. кунжута, небольшое количество итальянских сухих трав. Лимонно-чесночный маринад. Для его приготовления потребуется смешать сок 2 лимонов с измельченным чесноком (1 головка), солью, перцем. Кисло-сладкий маринад. В составе смеси присутствует дижонская горчица (50 г), измельченная головка лука, 50 мл меда, сок 1 лимона, 50 мл оливкового масла и соль.

Замаринованное филе получается не только более сочным при запекании, но и более ароматным.

Стейк форели в духовке в фольге

Стейк форели в духовке в фольге — простое и быстрое блюдо, которое понравится не только взрослым, но и детям. Рыба подается на стол горячей с овощными салатами и сметано-горчичным соусом.

Ингредиенты:

1,2 кг стейка из форели;

соль и смесь перцев (по вкусу);

пара лимонов;

оливковое масло;

зерновая горчица;

сметана — 5 ст.л.;

укроп и зеленый лук.

Способ приготовления:

Рыбные стейки необходимо очистить от чешуи, промыть и немного просушить от воды. После этого форель натирается смесью перцев и солью, смазывается оливковым маслом и поливается лимонным соком. Рыбу следует оставить в маринаде на 20-30 минут. После этого стейки выкладываются на фольгу, которую потребуется завернуть конвертиком. Конвертики выкладываются на противень и отправляются в духовку на 40 минут. Рекомендуемая температура для запекания – 190°С. За 10 минут до готовности блюда, необходимо приоткрыть фольгу, воспользовавшись щипцами. Поверх рыбы следует разложить ломтики лимона. Стейки отправляются обратно в духовку. Теперь можно заняться приготовлением соуса, для которого потребуется смешать зерновую горчицу с небольшим количеством укропа, сметаной и зеленым луком. Ингредиенты нужно посолить и тщательно перемешать.

Стейки форели нужно подавать к столу горячими вместе с картофельным пюре и овощными салатами.

Стейки форели в духовке без фольги

Форель намного жирнее, чем горбуша и кета. Во время запекания рыба не подсыхает. Стейки форели можно приготовить в духовке даже без фольги. Однако противень всё же стоит застелить пергаментом, чтобы не допустить пригорания рыбы.

Ингредиенты:

форель – 1,2-1,5 кг;

лимон – 2 шт.;

зеленый лук – 100 г;

соль и смесь перцев (добавляются по вкусу);

помидоры – 3 шт.

укроп – 80 г.

Способ приготовления:

Рыбу нужно очистить от чешуи и, вырезав жабры, хорошо промыть. Форель просушивается бумажным полотенцем и нарезается на стейки. В глубокой емкости смешиваются 3 ст.л. оливкового масла, смесь перцев и соль. Тщательно перемешав маринад, необходимо пропитать им форель и дать напитаться рыбе ароматом перца около 20-25 минут. Также можно полить стейки лимонным соком, который был выжат из 1 лимона. Спустя указанный промежуток времени необходимо выкладывать форель на застеленный пергаментом противень. Рыбу потребуется полить небольшим количеством оливкового масла и отправить в разогретую до 220°С духовку на 25 минут. Оставшийся лимон и томаты нарезаются дольками. Укроп и зеленый лук измельчаются. Сверху рыбку можно украсить ломтиками лимона и томатов. Готовый деликатес нужно аккуратно переместить на блюдо и посыпать зеленью.

Стейки должны подаваться горячими с запеченным в духовке картофелем и легкими овощными салатами.

Стейки форели в духовке со сливками

Стейки форели, запеченные в духовке со сливками, можно подавать на праздничный стол. Блюдо получается особенно нежным и слегка сладковатым на вкус.

Ингредиенты:

стейки форели – 1,2 кг;

лимон – 2 шт.;

головка репчатого лука;

оливковое масло;

соль и смесь перцев;

укроп – 50 г;

сливки – 140 мл.

Способ приготовления:

Стейки очищаются от чешуи и промываются под холодной водой. Форель нужно посолить и поперчить. После этого можно включить духовку для предварительного разогрева на 190°С. Головка репчатого лука очищается от шелухи, промывается. Лук нужно нарезать кубиками мелкого размера. В глубокой емкости потребуется смешать сок, выжатый из лимонов и измельченный лук. Противень необходимо застелить фольгой, на которую можно выкладывать стейки. Смесь из лимонного сока и лука распределяется поверх рыбы. Противень с деликатесом отправляется в духовку на 20 минут. Спустя указанный промежуток времени нужно полить форель сливками и отправить в духовку еще на несколько минут.

Готовое рыбное филе потребуется посыпать измельченным укропом и украсить дольками лимона. Форель со сливками можно подавать как самостоятельное блюдо.

Стейки форели с картошкой в духовке

Стейки форели, запеченные с картошкой в духовке, идеально подойдут для семейного обеда или воскресного ужина. Приготовить деликатес достаточно просто.

Ингредиенты:

картофель – 8 шт.;

стейки форели – 1-1,2 кг;

сыр – 200 г;

майонез – 5 ст.л.;

соль и душистый молотый перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Стейки нужно промыть под холодной водой. Очищенный и вымытый картофель нарезается ломтиками небольшого размера. Натертый на крупной терке сыр смешивается в глубокой емкости с майонезом. Полученная смесь наносится на рыбу. В оставшуюся сырную заправку потребуется отправить картофель. Тем временем нужно разогреть духовку до 190°С. На смазанный оливковым маслом противень выкладывается картофель и рыба. Ингредиенты следует посолить и поперчить. Блюдо должно запекаться на протяжении 30-35 минут.

Готовую форель с картофелем можно посыпать измельченным укропом. Рыбное филе получится нежным и очень сочным. Блюдо рекомендуется подавать с овощными салатами, в составе которых присутствуют свежие огурцы, помидоры и зелень.

Стейки форели в духовке с сыром

Стейки форели, запеченные в духовке с сыром, имеют изумительный аромат. Блюдо придется по вкусу не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты:

стейки форели – 1,2-1,5 кг;

соль и душистый молотый перец;

розмарин – 15 г;

оливковое масло;

сыр с плесенью – 300 г.

Способ приготовления:

Первым делом потребуется включить духовку для прогревания, выставив 190-200°С. Стейки промываются под холодной водой. В глубокой тарелке следует смешать розмарин с солью и молотым душистым перцем. При желании можно добавить немного тимьяна. Ингредиенты тщательно перемешиваются. Полученной смесью нужно натереть рыбу со всех сторон. Противень необходимо застелить пергаментом и смазать оливковым маслом. Стейки выкладываются в емкость для запекания. Поверх рыбы рекомендуется положить нарезанный ломтиками сыр с плесенью. Блюдо отправляется на 25 минут в разогретую духовку. Когда мясо станет светло-розовым, его можно будет вынимать из духовки.

Стейки с сыром лучше подавать на стол со спагетти и мексиканским овощным салатом.

Форель в духовке стейками в сливочном соусе

Рецепт форели, запеченной в духовке стейками в сливочном соусе, имеет нежный и сочный вкус. От готового блюда исходит приятный аромат, пробуждающий аппетит.

Ингредиенты:

стейки форели – 1,2 кг;

лимон – 2 шт.;

оливковое масло;

укроп – 50 г;

соль и смесь перцев;

сливочное масло – 100 г;

пшеничная мука – 2 ст.л.;

сливки (жирность 15%) – 400 мл.

Способ приготовления:

Первым делом потребуется промыть стейки, присыпать их солью и перцем, а также полить лимонным соком. Рыбу необходимо оставить мариноваться на 20-25 минут, чтобы она успела пропитаться специями и стать более мягкой. Укроп измельчается. Для того чтобы приготовить соус, потребуется переложить на разогретую сковороду сливочное масло и растопить его на медленном огне. Всыпав в масло муку, нужно тщательно перемешать ингредиенты, чтобы не успели образоваться комки. В полученную смесь вливаются сливки. После того как соус закипит, в него рекомендуется всыпать измельченный укроп. Сковорода снимается с огня и накрывается крышкой. Соус должен настаиваться на протяжении 30 минут. Разогреть духовку до 200°С. Противень застилается фольгой. На него выкладываются стейки. Форель отправляется в духовку на 25 минут. Готовую рыбу необходимо переложить на тарелку и полить соусом.

Блюдо можно украсить ломтиками лимона. Стейки в сливочном соусе отлично сочетаются с рисом, картофельным пюре, запеченным картофелем.

Стейки форели с овощами в духовке

Приготовить стейки форели с овощами в духовке довольно просто. Блюдо получается низкокалорийным, поэтому оно придется по вкусу даже тем людям, которые следят за своим весом.

Ингредиенты:

стейки форели – 1 кг;

замороженная овощная смесь – 500 г;

помидоры – 2 шт.;

сладкий перец – 3 шт.;

2 головки репчатого лука;

соль и молотый душистый перец;

оливковое масло;

головку чеснока.

Для маринада понадобится:

сок 1 лимона;

щепотка соли;

1 ст.л. меда;

соевый соус – 50 мл;

2 ст.л. сладкого соуса чили;

специи для рыбы.

Способ приготовления:

Для того чтобы приготовить маринад необходимо в глубокой емкости смешать все ингредиенты, а именно лимонный сок, мед, специи для рыбы, соевый соус, соус чили, соль. Чеснок очищается от шелухи и измельчается. С рыбного филе рекомендуется снять кожу и промыть его под холодной водой. На стейки наносится маринад. Рыба должна мариноваться на протяжении 20-25 минут. Тем временем можно разогреть духовку до 190°С и заняться подготовкой овощей. Замороженную овощную смесь потребуется слегка оттаять. Помидоры, сладкий перец и репчатый лук очищаются, промываются под холодной водой и нарезаются кубиками среднего размера. Противень необходимо застелить фольгой. В емкость для запекания перекладываются лук и замороженная овощная смесь. К продуктам добавляется измельченный сладкий перец, чеснок и помидоры. Овощи нужно немного подсолить. Поверх овощной подушки выкладывается филе форели. Остатки маринада выливаются на стейки и овощи. Противень отправляется на 25 минут в духовку. Спустя указанный промежуток времени нужно полить деликатес небольшим количеством лимонного сока.

Готовую рыбу с овощами можно подавать на стол как самостоятельное блюдо.

Запеченное филе форели радует нежным, слегка сладковатым вкусом. Правильно подобрав маринад, можно придать блюду особенный привкус. Деликатес идеально сочетается с овощами. Его можно подавать как на праздничный стол, так и на семейный обед. Изобилие рецептов позволяет каждой хозяйке выбрать наиболее подходящий для себя вариант.